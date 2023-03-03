Якутские спасатели предупредили об усилении ветра и метелях

Фото: Служба спасения Якутии

Служба спасения Якутии сообщила об ухудшении погодных условий в республике. Завтра в Жиганском и Кобяйском районах ожидается снег и ветер до 22 м/с, а также метели.В Ленском районе также прогнозируется метель и ветер до 18 м/с.

«Служба спасения настоятельно рекомендует водителям ознакомиться с прогнозом погоды и по возможности, воздержаться от дальних поездок. При движении в условиях снегопада следует быть предельно внимательными. Заблаговременно проведите надлежащее техническое обслуживание автомобиля. Следует заранее запастись теплыми вещами и продуктами. Проверьте наличие в багажнике домкрата, запасного колеса, баллонных ключей, масла, антифриза, буксировочного троса, комплекта для зарядки аккумулятора, цепей противоскольжения», – посоветовали спасатели.

Также специалисты рекомендуют водителям подготовить аварийный набор с предметами для выживания. Если понадобится помощь, спасатели рекомендуют незамедлительно звонить по номеру 112 или на телефон дежурного Службы спасения – (84112) 45-90-19.

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