В Якутии охотник застрелил племянника, приняв его за лося

Фото: СК Якутии

В Якутии мужчина застрелил собственного племянника на охоте. ЧП произошло неделю назад в Верхоянском районе – мужчины выехали в лес, чтобы поохотиться на лося. Старший охотник в какой-то момент принял своего спутника за животное и выстрелил в его сторону.

Трагедия случилась в районе села Хайысардах, но получить помощь пострадавший мужчина не успел – он получил смертельное ранение из карабина «Тигр».

Сейчас следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели мужчины. Будет ли охотник обвинен в непредумышленном убийстве, пока не уточняется.

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