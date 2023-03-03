Водителей Якутии предупреждают о метели в Кобяйском и Намском районах

Фото: nm45.ru

В выходные дни в Намском и Кобяйском районах ожидается метель с порывами ветра до 24 м/с, в связи с чем просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении, предупреждает Управтодор Якутии.

Сложным назвали участок Булус — Сангар — Кальвица автодороги «Сангар».

Также в Якутском УГМС сообщили об усилении ветра и метели в субботу, 4 марта, в Жиганском и Ленском районах.

Напоминаем телефон экстренной оперативной службы — 112.

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