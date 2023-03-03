Прогноз погоды в Якутске на субботу, 4 марта

Фото: t.me/photo_yakutsk

Утром и днем 4 марта в столице республики прогнозируется снег, сообщает Якутское УГМС.

«Утром и днем снег, ветер восточный 2-7 м/с. Ночью -28-30°, к утру -18-20°, днем -13-15°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 24 градуса, ветер 1 м/с.

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