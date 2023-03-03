В Якутии стартовал VII Форум народных мастеров

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню народного мастера в республике, начался VII Форум народных мастеров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В нем участвуют народные мастера Якутии и их коллеги из Казахстана, а также регионов России — Москвы, Республик Бурятия и Алтай, Хабаровского и Камчатского краев, всего 150 участников.

В Якутии в сфере народных художественных промыслов заняты свыше 6 тысяч мастеров-умельцев, 97 субъектов малого и среднего предпринимательства (63 индивидуальных предпринимателя и 34 самозанятых), 112 объединений мастеров по народным художественным промыслам. 275 человек носят высокое звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», 606 человек — звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)».

Как отметил заместитель председателя правительства Сергей Местников, поздравляя участников форума, в республике осуществляется не только поддержка, а именно целенаправленная государственная политика по сохранению, развитию народных традиционных промыслов.

К примеру, Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» реализует общественные проекты, проводит работу по повышению уровня технического мастерства изделий традиционного искусства.

Якутское художественное училище, Намский педагогический колледж, Якутский колледж искусства и дизайна готовят востребованных специалистов высокой квалификации для этой сферы.

В селе Томтор Таттинского улуса открыт этнологический музейный комплекс «Мандар Уус», который объединяет народное творчество, прежде всего, кузнецов и является центром культурных, образовательных проектов.

Также создан крупнейший на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда», где имеются пространства для занятий народно-художественными промыслами. Там Арктический государственный институт культуры и искусства будет обучать детей, привлекать экспертов и готовить новые креативные продукции.

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