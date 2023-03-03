В пригороде Якутска водитель Suzuki SX4 наехал на 12-летнюю девочку

Фото: t.me/ogibdd14

В четверг, 2 марта, около часа дня в селе Хатассы произошел наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, сообщила ГИБДД по Якутску.

ДТП случилось на улице Каландарашвили возле дома №20/1 «А». Водитель Suzuki SX4 ехал со стороны улицы Ойунского в сторону Совхозной. Школьница переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате наезда девочка получила травмы различной степени. Ее доставили в больницу. Там после осмотра пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

Водитель имеет категории «В, В1». В момент ДТП был трезв.

Проводится административное расследование.

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