В Якутии две подруги подрались из-за мужчины: одну избили, другой распылили газовый баллончик в лицо

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В Алдане местная жительница И. признана виновной за нанесение побоев и оштрафована на 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, женщина подала апелляцию в Верховный суд республики.

Там И. рассказала, что с потерпевшей они были лучшими подругами до того момента, пока та не пригласила к себе домой на романтический вечер ее молодого человека. Из-за этого подруги рассорились.

В декабре прошлого года И. пришла на работу к бывшей подруге и на парковке увидела автомобиль, стекла которого были затонированы. Зная, что это автомобиль подруги, она вызвала сотрудников ГИБДД, чтобы те произвели замеры тонировки окон.

Далее бывшие подруги поругались. Потерпевшая вытащила газовый баллончик и брызнула сопернице в лицо, после этого И. избила подругу.

20 января 2023 года И. была признана виновной в нанесении побоев районным судом. А между тем мужчина, из-за которого поссорились лучшие подруги, остался с И.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и заслушав доводы жалобы оставил постановление Алданского районного суда Якутии без изменений, а жалобу без удовлетворения.

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