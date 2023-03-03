В Якутии вилюйского бутлегера отправили на исправительные работы подумать над своим поведением

Фото: кадр из киноновеллы «Напарник»

В Вилюйске состоялся суд над 57-летним местным жителем, обвиняемым в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя. Однако, не сделав для себя должных выводов, продолжил продавать из дома водку. Указана даже цена — 600 рублей за бутылку.

Бутлегера поймали и завели на него уже уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ.

Суд отправил мужчину на исправительные работы подумать над своим поведением в течение восьми месяцев. Также для закрепления урока с его заработной платы будут удерживать 5% в доход государства.

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