Житель Якутска, чуть не убивший из-за ревности жену и знакомого, получил 4,5 года

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Состоялся суд над 45-летним жителем Якутска, напавшим с ножом на супругу и знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Обвиняемый был пьян. На почве ревности к своей супруге он схватил нож и нанес ей удары в область грудной клетки и левого плеча. После чего напал на своего знакомого и ранил его в грудь и поясницу.

Пострадавшие попали в больницу с тяжелыми ранениями.

На ревнивца завели уголовное дело по п. «б» ч.3 ст.111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия в отношении двоих лиц.

Суд приговорил его к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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