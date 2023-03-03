В Якутске школьники в марте пройдут тестирование на употребление наркотиков

Фото: пресс-служба Якутского республиканского наркологического диспансера

В марте якутские школьники пройдут тестирование на употребление наркотиков, сообщает пресс-служба Якутского республиканского наркологического диспансера.

Цель тестирования — раннее выявление употребления наркотических средств среди детей и молодежи. Сейчас проводится уже второй этап тестирования, всего в 2023 году планируется проведение тестирования у учащихся из 48 школ Якутска в возрасте от 13 лет и старше.

Если ребенку нет 15 лет, то тестирование проводится с согласия родителей. После 15 лет подростки уже сами принимают решение об участии в тестировании, согласия родителей при этом не требуется.

Тестирование проходит на базе школ путем сдачи мочи, которая будет анализироваться с помощью специальных тест-полосок на опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины, синтетические катиноны, кокаин, метадон и пр.

Если результат окажется положительным, то здесь же будет проведен более глубокий анализ на хроматографе (прибор, который распознает до 5 тысяч веществ для исключения ложноположительного результата, который может быть при употреблении некоторых лекарственных препаратов.

Главные условия тестирования — добровольность и конфиденциальность. Данные тестирования будут передаваться только самому подростку. Тем учащимся, у которых будет выявлен факт употребления наркотиков, предложат поработать с наркологами и психологами наркологического диспансера. При этом подростков не будут ставить на учет с занесением в базу данных диспансера.

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