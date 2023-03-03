Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Якутия и ДНР снимут фильм о специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом 2 марта глава Якутия Айсен Николаев рассказал на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Наши кинематографисты создали сценарий, связанный со специальной военной операцией. Мы будем предлагать Донецкой Народной Республике и ряду других наших коллег совместно создать такой фильм. Пришло время снимать фильмы и про специальную военную операцию, показывать наших героев», — отметил Айсен Николаев.

Глава добавил, что для эффективной работы с молодежью нужно делать патриотический контент современным и интересным молодым ребятам, а также рассказал об уникальных возможностях Якутии в этой сфере.

«В Якутии [...] создан первый на Дальнем Востоке один из крупнейших в России креативных кластеров — „Квартал труда“ на площади свыше 14,5 тыс. квадратных метров. В этом кластере работает Центр компетенций в области киноиндустрии и других новых креативных индустрий: музыки, fashion, дизайна. Мы считаем, что он должен в хорошем смысле стать „фабрикой новых смыслов“, в том числе патриотических», — заявил Николаев.

Также глава Якутии напомнил о видеоконкурсе «Смотри, это Россия!», который был запущен Якутией в 2020 году и приобрел всероссийский масштаб. Этот конкурс объединяет детей со всей страны и даёт возможность узнать о жизни регионов, стать ближе, даже находясь в тысячах километрах друг от друга.

Айсен Николаев сообщил, что в этом году этом году в видеоконкурсе приняли участие представители всех регионов России, в том числе новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Рекордное количество заявок — 4,5 тысячи — поступило от школьников из Донецкой Народной Республики.

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