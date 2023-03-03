Якутяне стали летать чаще: пассажиропоток аэропорта Якутска увеличился

Фото: аэропорт Якутска

За январь-февраль 2023 года пассажиропоток аэропорта Якутска увеличился на 16,4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба главной воздушной гавани Якутии.

Всего за два месяца текущего года через воздушный порт прошел 121 251 человек.

Также вырос грузооборот — до 1562 тонн. Это на 8,1% больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что в 2022 году аэропорт обслужил свыше 986 тысяч пассажиров — на 20% больше, чем в 2021 году. Это стало рекордно высоким показателем за всю современную историю аэропорта.

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