В Якутии продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 3 марта в Якутии выявлено 77 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина. Днем ранее было зарегистрировано 69 случаев заражения.

В Якутске 3 марта выявлено 39 случаев болезни, в Томпонском районе — 9 случаев, в Мирнинском районе — 5 случаев, в Алданском, Кобяйском районах — по 4 случая, в Абыйском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Среднеколымском районах — по 3 случая, в Мегино-Кангаласском районе — 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 1.687 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 770 020 тестов.

За последние сутки госпитализировано 13 человек, выздоровело 25 человек. Из 123 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 34,1%.

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