Отключения света, горячей и холодной воды в Якутске на 3 марта

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В пятницу, 3 марта, в Якутске временно прервется подача электричества и воды в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- холодной, горячей воды:

09.00-12.00 - 46 квартал: ул. Халтурина 4, 4/1, 6, 6/2, 6/3, 6/1, 2/1 (д/с «Василек» №19), ул. Дзержинского 31/1, 25, 33, 33/1, 25/1, ул. Лермонтова 20, 22, 22/1, 24.

- горячей воды:

09.00-12.00 – ул. Стадухина 81/8, 81к8, ул. Ф.Конна 77, 32/1.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-12.00 – ул. Дежнева 75/1 по 89/2, ул.1 Набережная, ул. 2 Набережная, ул. 3 Набережная, ул. Можайского 79;

09.00-17.00 – Хатын-Юряхское шоссе 6, 7 км, ул. Кедровая, пер. Георгиевский, Сибирская, СПК Пламя;

09.30.11.00 – ул. Пирогова 6, 6/1, 7, 7/1;

13.00-17.00 - Три сосны 37/1, ул. Славянская 1 - 12, переулок Таёжный 1, 4, 8, ул. Удачная 2 - 13, ул. Луговая 23, ул. Мелиораторов 35, ул. Курганная 15, ул. Покровская 2а, 19;

13.30-16.00 - Покровский тракт 7 – 10 км (частично).

ПАО «Водоканал» предупреждает об отключениях:

10.00-14.00 - 36 квартал.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключении газоснабжения:

08.30-11.30 - котельные: ул. Автодорожная 23, 19/1, ул. Чернышевского 126/1.

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