Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 3 марта

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 3 марта в столице республики температура воздуха достигнет минус 23-25 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром туман, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 1-4 м/с. Ночью -38-40°, днем -23-25°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 23 градуса, штиль.

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