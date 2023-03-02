В Якутске с 10 марта перекроют перекресток проспекта Ленина и улицы Кулаковского

Схема объезда маршрутного автобуса №35. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 10 марта в Якутске будет прекращено движение транспортных средств на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кулаковского, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это связано с проведением работ по устройству основания дорожной одежды в рамках капитального ремонта проспекта Ленина.

Маршрутные автобусы №1, №2, №4, №7, №14, №17 и №35 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.

Схема объезда маршрутного автобуса №17. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №14. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №7. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №4. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №2. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №1. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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