В Якутии в 2023 году отремонтируют 57 школ

Фото: Якутск.рф

В 2023 году будут обновлены 57 школ в 26 районах республики, в том числе 15 школ в арктической зоне, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Для этого выделены федеральные субсидии на сумму более 2,5 миллиардов рублей, в том числе на 37 новых объектов — более 2,2 миллиардов рублей. На 20 объектов с двухлетним циклом направлено около 357 миллионов рублей. В этих школах капитальный ремонт проводится второй год, оборудование и мебель полностью закуплены и доставлены.

По словам первого заместителя министра образования и науки Алевтины Аргуновой, на сегодня из 37 новых объектов подписаны муниципальные контракты с подрядчиками по 8 объектам, идет работа по закупке строительных материалов.

Зампред правительства республики Сергей Местников поручил до 20 марта заключить все контракты по капитальному ремонту и до 15 марта — на поставку оборудования и мебели.

Федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» реализуется с 2022 по 2026 годы включительно. В прошлом году в Якутии были завершены капитальный ремонт и оснащение в 38 школах 15 районов республики.

Выделенные федеральные средства в размере 2,5 миллиардов рублей были освоены полностью, в том числе на капитальный ремонт — 2,1 миллиарда рублей, на оснащение — 386 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.