В Якутии «Боинги» заменят на самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет Нью»

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Минтранс Якутии ожидает начала серийного производства магистральных самолетов «МС-21» и «Сухой Суперджет Нью» для замены «Боингов», сообщила администрация главы и правительства республики в своем телеграм-канале.

«Поддержка российской авиапромышленности позволит в максимально короткие сроки начать выпуск современных отечественных самолетов, двигателей, приборов и агрегатов к ним. Обновление парка воздушных судов региональных авиакомпаний, несмотря на санкции, является приоритетной задачей правительства Якутии для обеспечения жителей республики авиатранспортной доступностью как внутри, так и за ее пределами», — приводятся слова министра транспорта Владимира Сивцева.

Отмечается, что всего в республике существует более 300 внутренних маршрутов. Рейсы на них будут выполнять самолеты ТВРС-44 «Ладога», ЛМС-901 «Байкал» и вертолеты Ми-8, Ми-171. Они приспособлены для посадки на грунтовые аэродромы в сложных климатических условиях Крайнего Севера.

Ранее, 27 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России обеспечит финансирование авиапромышленности на пять миллиардов рублей в 2023 году. Он подписал соответствующее распоряжение, в котором указал ежегодные меры поддержки отрасли в течение 14 лет, их общий объем может превысить 376 миллиардов рублей.

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