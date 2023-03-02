В Ленском районе Якутии в результате ДТП погиб водитель грузовика

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 1 марта на подъездной дороге на 8-м километре от поселка Витим Ленского района произошло ДТП с погибшим, сообщает прес-служба ГИБДД Якутии.

38-летний водитель грузовика Mercedes-Benz Actros 3346 с полуприцепом не справился с рулевым управлением. Из-за этого большегруз занесло на правую сторону дороги, а полуприцеп оказался на полосе встречного движения.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Там с полуприцепом столкнулся грузовик Iveco Stralis 430 под управлением 40-летнего водителя. В результате аварии он скончался на месте до приезда кареты скорой помощи.

Водитель Mercedes-Benz Actros 3346 имеет водительский стаж с 2003 года, к административной ответственности по линии ГАИ в течении года не привлекался. В ДТП не пострадал, был трезв.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Материалы по ДТП передан в полицию Ленского района для принятия решения по существу.

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