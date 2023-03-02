Жительница Якутии ложно обвинила знакомого в попытке изнасилования, желая отомстить за возлюбленного

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К штрафу в 100 тысяч рублей приговорили гражданку С. из Эвено-Бытантайского района Якутии, подавшую заведомо ложное заявление о покушении на изнасилование, сообщает пресс-служба Томпонского районного суда.

Из материалов дела следует, что женщина не взлюбила некоего гражданина Н. из-за его поведения в отношении ее сожителя. И, желая отомстить, написала на него заявление в полицию, якобы он пытался ее изнасиловать.

Однако в ходе проверки информация не подтвердилась. Следователь отказался возбуждать уголовное дело на «насильника».

Зато уголовное дело завели на саму доносчицу — по ч. 2 ст. 306 УК РФ.

Суд приговорил ее к штрафу в 100 тысяч рублей. Женщина не обжаловала приговор, и он вступил в силу.

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