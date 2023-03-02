В Якутске омбудсмен по правам человека встретила в аэропорту ветерана боевых действий СВО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Якутии

1 марта уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева встретила в аэропорту Якутска военнослужащего, который прилетел в отпуск, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Якутянина мобилизовали в сентябре прошлого года. Несмотря на молодой возраст, он уже является заместителем командира взвода, у которого в подчинении 32 бойца. Также он успел получить звание ветерана боевых действий.

«Я был призван в армию еще в 2019 году. В армии очень многое зависит от того, как себя покажешь. Дослужился до младшего сержанта, есть специализация механика-водителя. С началом мобилизации я и мои земляки попросились в морскую пехоту. Нас на фронте все уважают за навыки: мы отлично ориентируемся на местности, умеем быстро разводить костер, оперативно решаем различные вопросы — у нас, у якутян, это в крови, нам все это знакомо с детства», — рассказал встречающим боец.

Военнослужащего торжественно встретили уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева и воспитанники Якутской кадетской школы. Ветерану боевых действий вручили якутский нож и корзину с подарками.

«Это непередаваемые ощущения. Я всегда чувствую поддержку от родной республики. Когда попал в госпиталь с ранением, первым делом помощь мне пришла с моей малой родины. Передавали вещи, продукты, первыми пришли выплаты именно с Якутии. Я горд тем, что родился здесь. Я уверен, что мы победим, просто потому, что по-другому никак!», — отметил боец.

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