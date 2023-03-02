В Сунтарском районе Якутии произошел крупный пожар в арочном гараже

Фото: t.me/crimyakutiaru

2 марта в 4 часа утра произошел пожар в арочном гараже в селе Сунтар Сунтарского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Через шесть минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные. В результате пожара огнем повреждены арочный гараж и 10 единиц техники по всей площади 456 кв.м.

При пожаре пострадал охранник — мужчина 1988 г.р. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 23 человека личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщил ЯСИА директор гаража производственно-технического предприятия Сунтарского района Антон Кузьмин, полностью сгорели три автобуса, три грузовика, водовозка, вездеход, бульдозер и пикап.

Фото: t.me/crimyakutiaru

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