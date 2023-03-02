Жителя Якутска приговорили к 4 годам тюрьмы за разбой и грабеж, совершенные в один день

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутске 28-летний мужчина признан виновным в разбое и грабеже с применением насилия, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Днем 22 июля прошлого года подсудимый, будучи пьяным, в подъезде многоквартирного жилого дома напал на 61-летнего пенсионера. Он обхватил его шею рукой и, угрожая, отобрал у него сумку. В сумке были документы пенсионера и деньги в размере одной тысячи рублей.

В этот же день мужчина во дворе дома напал на второго потерпевшего. Он подошел к нему сзади, обхватил его шею рукой и повалил на землю. После чего сел на него и вытащил из кармана жертвы сотовый телефон.

Полицейские оперативно задержали нападавшего и заключили его под стражу после обращения потерпевших в полицию. Выяснилось, что у него был условный срок за предыдущее преступление.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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