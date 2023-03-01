Якутский суд отказал свидетелю по делу Сусанны Рожиной в иске к журналистам

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В Якутии суд отказал в удовлетворении иска Алексею Хасанову – свидетелю по делу скандального блогера Сусанны Рожиной. Мужчина пытался судиться с газетой «Якутск вечерний» – его возмутило, что журналисты упоминали Хасанова в своих публикациях о громком деле. Свидетель посчитал, что публикации оскорбили его честь и достоинство.

Хасанов подал в суд на журналистов, оценив свои страдания в миллион рублей. Дважды Якутский горсуд возвращал иск для устранения недостатков – он был рассмотрен по существу только 28 февраля. Суд отказал Хасанову в иске и компенсации морального вреда.

Напомним, Сусанна Рожина со своим подельником Ринатом Абсалиховым требовала 100 миллионов рублей у предпринимательницы, пообещав ей беспроблемное будущее и «крышевание» со стороны правоохранительных органов. Рожину в августе прошлого года приговорили к 4,5 годам общего режима.

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