Более 30 участников СВО из Якутии представили к наградам

Фото: правительство Якутии

Более 30 якутян-добровольцев в зоне СВО были представлены к наградам за мужество. Об этом один из командиров российской танковой дивизии сообщил главе Якутии. Все добровольцы входят в батальон «Барс-2».

«Воины-добровольцы из Якутии выполняют свой долг добросовестно, с риском для жизни, проявляя при этом мужество и героизм. При поддержке авиации и артиллерии, используя бронетехнику враг пытался выбить батальон их стратегически важного плацдарма. Благодаря мужеству и героизму, проявленному всем личным составом, все попытки врага оказались безрезультатными», – говорится в письме командира.

Офицер выразил главе Якутии благодарность за подготовку якутян. Личность бойцов и самого командира не раскрывается.

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