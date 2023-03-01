В Якутии с апреля начнут закрывать ледовые переправы на дорогах «Вилюй» и «Колыма»

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии в апреле начнется закрытие ледовых переправ на трассах «Вилюй» и «Колыма». В Упрдор «Вилюй» сообщили, что с 1 апреля начнется постепенное снижение грузоподъемности переправ на обеих дорогах.

С 15 апреля все ледовые переправы на обеих автодорогах будут закрыты. Проезд по ним запретят для любых видов транспорта.

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