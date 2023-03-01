Якутские лыжники завоевали три медали на спринтерской гонке на играх «Дети Азии»

Фото: пресс-служба РСШОР по лыжному спорту

1 марта на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» в Кузбассе прошла лыжная спринтерская гонка классическим стилем, сообщает пресс-служба РСШОР по лыжному спорту.

Сборная Якутии завоевала на гонке три медали. Инна Рыбкина стала серебряным призером, Вадим Ширяев завоевал второе место, а Вадим Кривоногов стал обладателем бронзовой награды.

Ранее сноубордист Илья Соколов принес первую медаль Якутии на II зимних МСИ «Дети Азии».

Напомним, II зимние Международных спортивных играх «Дети Азии» проходят с 23 февраля по 5 марта сразу в четырех городах городах Кузбасса. В соревнованиях по 10 видам спорта примут участие 12 стран, а также восемь команд из регионов России, всего более 1000 спортсменов и тренеров.

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