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НовостиОбщество1 марта 2023 8:00

Прогноз погоды в Якутске на четверг, 2 марта

В Якутске ночью 2 марта температура воздуха опустится до минус 39 градусов
Мария МАКАРОВА
Фото: t.me/photo_yakutsk

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 2 марта температура воздуха в столице республики составит минус 24-26 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный 1-5 м/с. Ночью -37-39°, днем -24-26°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 26 градусов, ветер 3 м/с.

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