Прогноз погоды в Якутске на четверг, 2 марта

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 2 марта температура воздуха в столице республики составит минус 24-26 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный 1-5 м/с. Ночью -37-39°, днем -24-26°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 26 градусов, ветер 3 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.