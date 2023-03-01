Какие мероприятия пройдут в Якутии ко Дню народного мастера

Фото: Андрей СОРОКИН

В республике 5 марта отмечают День народного мастера. К этому Дню и 30-летию образования галереи народного искусства «Симэх» приурочены масштабные мероприятия, которые пройдут с 3 по 6 марта в Якутске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На республиканской выставке эталонных изделий народных мастеров «Симэх: Истоки. Пути развития» покажут путь становления «Симэх» от галереи до национального центра.

3 марта пройдет VII республиканский форум народных мастеров, где обсудят состояние и перспективы развития народных художественных промыслов.

С 4 по 6 марта на XIII республиканской выставке — ярмарке «Якутия Мастеровая» представят свои товары и услуги свыше 20 организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 30 районов Якутии.

5 марта в Якутске состоится VII торжественное шествие в национальных костюмах. По центру города пройдут свыше 1000 народных мастеров Якутии, студенты учебных заведений, национально-культурные объединения, коллективы учреждений культуры.

С 4 по 6 марта пройдут конкурсы профессионального мастерства: по пошиву комплекта женской национальной одежды «Халадаай, Хаhыаччык» и резьбы по дереву «Хамыйахтаах кытыйа». Также впервые пройдет конкурс по пошиву сумки «Авса» с национальным декором коренных народов Севера.

В эти дни также будут организованы мастер-классы, интерактивные площадки по видам прикладного искусства для посетителей от народных мастеров.

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