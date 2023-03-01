Лица АЛРОСА: Сверхъестественные качества не нужны — главное, любить труд

Арина Холмогорова

Мы продолжаем знакомить читателей с историями людей, которые связали свою трудовую деятельность с АЛРОСА в рамках республиканского проекта «Местные кадры — в промышленность». Более 10 тысяч человек — жители сел республики — смогли найти работу мечты в якутской алмазной компании за 5 лет реализации проекта.

Дьулустан Громов: «Люблю свою работу, коллектив!»

Взрывник участка буровзрывных работ горнотранспортного цеха Нюрбинского ГОКа (МНГОК) Дьулустан Громов начал свой трудовой путь в 2004 году горнорабочим в АО «Нижне-Ленское», там же отучился на проходчика. В 2008 году получил удостоверение взрывника и устроился в геологоразведочную бригаду АО «Алмазы Анабара», а в 2022 году перешел в Мирнинско-Нюрбинский ГОК.

Дьулустан Громов

Дьулустан родом из Мегино-Кангаласского улуса, сейчас проживает с семьей в городе Якутске. Говорит, работа ответственная, но очень интересная:

— Сейчас работаю в горнотранспортном цехе Накына на участке буровзрывных работ. Первый день хорошо помню. Познакомился с коллективом и производством, изучил инструктажи, 10 дней стажировался. Работа взрывника ответственная, но очень интересная. Сложность профессии, как и для многих, в том, что нужно работать в любую погоду, а климат у нас тяжелый: летом — жара, зимой — морозы.

Главной ценностью Дьулустан считает сплоченность коллектива, работу в команде, что помогает на сложном и ответственном этапе буровзрывных работ.

Дьулустан Громов

— Моя работа заключается в получении взрывчатых материалов и средств, дальнейшей транспортировке, заряжании пробуренного блока в карьере и как итог работы — успешном взрыве блока. Интересно то, что разная сложность заряжания, то есть блоки попадаются разные: с водой даже зимой, мелкие, глубокие скважины, и мы с горными мастерами решаем, какую взрывчатку использовать, в каждом случае по-разному. Для того чтобы работать взрывником, не нужны сверхъестественные качества — главное, любить труд и соблюдать золотые правила в коллективе: взаимоуважение и взаимопомощь, — поделился наш собеседник.

Свободное от вахты время Дьулустан любит проводить на природе, охотиться и почаще быть с семьей:

— Семья сейчас довольна, чаще бываю дома. Работа в АЛРОСА для меня — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Люблю свою профессию, коллектив. Работу менять не собираюсь!

Арина Холмогорова: «Я получила неоценимые знания!»

Арина работает инженером-геологом 1-й категории участка окончательной доводки Айхальского ГОКа. А родом Арина из села Техтюр Мегино-Кангаласского улуса и считает, что работа в АЛРОСА ее нашла сама. Арина пришла в компанию в 2022 году после окончания геологоразведочного факультета Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.

— Я очень горжусь тем, что работаю в крупнейшей алмазной компании АЛРОСА и что попала именно в этот коллектив, где сразу почувствовала огромную поддержку со стороны руководства и персонала участка. Именно здесь я получила неоценимые знания, которые сейчас с удовольствием применяю на практике, — говорит Арина.

22-летняя девушка приехала в поселок алмазодобытчиков — Айхал, который она сразу полюбила.

— У меня самые прекрасные впечатления от поселка Айхал! Он хоть и небольшой, компактный, но уютный, чистый и дружелюбный. Таким меня встретил и коллектив в АЛРОСА. А еще больше удивило то, что предприятие компенсирует расходы на жилье. Проезд до обогатительной фабрики № 14 и обратно на современных автобусах тоже бесплатный. Такого я и представить не могла, — признается она.

Виктория Евдокимова: «Я знаю, из чего состоит воздух»

Лаборант химического анализа комплексной лаборатории Удачнинского ГОКа Виктория Евдокимова приехала работать из Верхневилюйска.

Виктория Евдокимова

— Я делаю отбор проб воздуха, шума, вибрации, освещенности и электромагнитных излучений. Для этого у нас есть специальные приборы. Мы их подключаем и отдаем на смену водителям, сварщикам или другим работникам, чтобы понимать, в каких условиях они работают. В конце смены забираем приборы и загружаем данные в компьютер. Мне это как раз и нравится, что работа не на одном месте, а нужно бывать в разных цехах и на производственных объектах. В воздухе мы замеряем наличие химических веществ: фториды, серная кислота, щелочь, железо и марганец и т. д. Замеры делаем специальными приборами и реактивами. И по определенным методикам делаем анализы, узнаем процент наличия этих компонентов, — рассказывает она.

А специальность химика-технолога Виктория получила также в СВФУ. Ранее работала по профессии в поселке Черский Нижнеколымского района, но, узнав о вакансии в Удачнинском ГОКе, решилась на переезд, тем более что об Удачнинском комбинате знала не понаслышке, а от отца, который работает водителем автопоезда на вахте и уже успел оценить преимущества работы в АЛРОСА.

Виктория Евдокимова

Вот уже год девушка живет в Удачном. Сначала работала лаборантом на участке буровзрывных работ в горнотранспортном комплексе, а позже перешла в комплексную лабораторию. Виктория также является активным участником мероприятий молодых специалистов. Сейчас готовится к соревнованиям по функциональной выносливости «Кросс-Фит», которые пройдут в Мирном.

— Удачный мне понравился из-за его компактности, близкого расположения всего. Интернет хорошо ловит, есть тренажерные залы, бассейн. Я люблю заниматься спортом, четыре раза в неделю хожу. Зарплата здесь хорошая, есть все условия для активной жизни, поэтому зову теперь всех друзей, но не каждый легок на подъем! — добавляет Виктория.

АЛРОСА делает серьезную ставку на местные кадры — жителей сельской местности, молодежь.

В компании отлажен процесс обучения работников, и при желании здесь можно получить новую профессию. Новичкам помогают адаптироваться на новом месте, чтобы они могли быстрее влиться в коллектив, легче находили общий язык с коллегами и вместе решали производственные задачи.

Именно поэтому программа производственного наставничества АЛРОСА стала одной из лучших в стране в рамках проекта «Местные кадры — в промышленность», который успешно реализует Государственный комитет по занятости населения республики.

— Тема наставника — человека труда — является основным трендом 2023 года. Безусловно, потребность в наставничестве сегодня особенно актуальна. И этот вопрос активно обсуждается учеными и практиками. Мы хотели бы видеть в будущем результат этой работы в виде методологического обоснования проблемы, которое отвечало бы на вызовы времени. Существует отличная практика производственного наставничества в АЛРОСА, которую мы представили как пример внедрения института наставничества на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Так, республиканский проект «Местные кадры — в промышленность» на примере АЛРОСА занял третье место в номинации «Лучшие практики адаптации, сопровождения и построения карьерной траектории молодого специалиста». Такой подход позволяет новым сотрудникам без стресса пройти сложный, переходный для них период, мотивирует и помогает самореализоваться, — рассказала председатель Государственного комитета по занятости населения РС(Я) Елена Калашникова.

В 2018 году АЛРОСА и Государственный комитет Якутии по занятости населения подписали соглашение о сотрудничестве при реализации приоритетного проекта «Местные кадры — промышленность» на период с 2018 по 2022 год. За это время в группу компаний АЛРОСА, включая АО «Алмазы Анабара», трудоустроились более 10 тысяч человек, в 2022 году — более 3 тысяч якутян. Среди них — 358 сельских жителей и 721 молодой специалист в возрасте до 35 лет. 285 человек были приняты на работу вахтовым методом и на сезонные работы.

Андрей ШИЛОВ

Фото: предоставлено героями материала