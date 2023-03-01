В Якутии вручили национальную кинематографическую премию «Чыпчаал»

Фото: Ангелина ВАСИЛЬЕВА

В Якутии состоялась церемония вручения национальной кинематографической премии «Чыпчаал», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Вручение премии — это подведение итогов киногода. В 12 номинациях конкурировали лучшие фильмы, созданные в 2022 году. Первая церемония вручения киноприза «Чыпчаал» прошла в 2019 году по 8 номинациям. Организаторы мероприятия — Якутское отделение Союза кинематографистов России и кинокомпания «Сахафильм».

Приз за лучший фильм получила картина «Не хороните меня без Ивана» — «Кэрэни көрбүт» режиссера Любови Борисовой. Призом «Прорыв года» отметили документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых, номинированный на «Оскар».

Лучшим режиссером стал Никандр Федоров за картину «Оҕо саас» («Детство»). Премию «За выдающийся вклад в развитие кинематографа» вручили основателю «Чыпчаал», кинорежиссеру Алексею Романову.

Картины оценивали эксперты: известные киноведы Инна Смаилова (Казахстан), Гульбара Толомушева (Киргизия), Андрей Апостолов (Санкт-Петербург), кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров, кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Якутии Эдуард Новиков.

Напомним, в Якутии из бюджета республики на постоянной основе предусмотрена субсидия на поддержку национального кинопроизводства. В 2022 году был принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии в республике. В Якутии за последние десять лет выпущено свыше сотни полнометражных картин.

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