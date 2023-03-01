Суд отправил в тюрьму руководителя, ответственного за строительство школы и сада в Вилюйском районе Якутии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор МКУ «Инженерно-строительное управление» Вилюйского района признан виновным в совершении двух эпизодов превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Установлено, что в 2020 году районная администрация заключила с одним из обществ с ограниченной ответственностью муниципальные контракты на строительство за счет средств республиканского бюджета школы на 150 учащихся в селе Усун и детского сада на 50 мест в селе Кюбяинде.

Впоследствии подсудимый подписал акты приемки работ. По ним подрядчику перечислили денежные средства на общую сумму более 48 миллионов рублей. Однако большая часть из них, свыше 30 миллионов рублей, была перечислена за фактически невыполненные работы.

На ответственного за строительство руководителя управления завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Суд приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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