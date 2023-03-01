Проверка системы оповещения в Якутии отменена из-за хакерских атак

Фото: azned.net

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения Якутии, которая должна была пройти 1 марта, переносится на неопределенный срок, сообщает пресс-служба ГоскомОБЖ республики.

Перенос связан с хакерскими атаками, которые были проведены 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи. По каналам теле- и радиовещания транслировалась ложная информация об угрозе воздушной опасности.

О новых сроках проведения проверки будет сообщено дополнительно. Отмечается, что плановое мероприятие отменили и в других регионах России.

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