В Якутске 5 марта временно перекроют проспект Ленина

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 5 марта с 12 до 14 часов будет ограничено движение транспортных средств на проспекте Ленина, сообщает МЦУ города.

Ограничение коснется участка от площади Орджоникидзе до площади Ленина. Там будет организовано праздничное шествие, посвященного Дню народного мастера Якутии.

День народного мастера отмечается в Якутии 5 марта и празднуется с 2012 года. Торжественные шествия организовываются с 2017 года.

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