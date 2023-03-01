Обещал привезти машины из Японии: житель Якутии предстанет перед судом за мошенничество

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В городе Нерюнгри в суд направлено уголовное дело о хищении у граждан путем обмана денежных средств на общую сумму 2,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Обвиняется местный житель, который пообещал троим гражданам приобрести через аукционы Японии машины в хорошем техническом состоянии и доставить их в короткие сроки за вознаграждение. Клиенты ему поверили и отдали свои деньги.

Но тот не выполнил взятые на себя обязательства и потратил денежные средства на личные нужды.

Нерюнгринца обвиняют в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное в крупном размере.

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