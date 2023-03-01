В Среднеколымске Якутии росгвардейцы вывели из горящего дома семью с годовалым ребенком

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

28 февраля в городе Среднеколымске произошел пожар в четырехквартирном жилом доме, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

Росгвардейцы во время патрулирования заметили дым, выходящий из дома. Навстречу к ним выбежал парень в домашней одежде и без обуви и сказал, что горит его квартира, где он проживал один. Сотрудники Росгвардии тут же позвонили в экстренные службы района.

Пока пострадавший оставался в машине Росгвардии, бойцы группы задержания побежали в соседнюю квартиру, откуда эвакуировали мужчину и женщину с годовалым ребенком.

В течение трех минут к месту происшествия прибыли бригада скорой помощи и пожарные. К этому моменту огнем была охвачена квартира и кровля дома на общей площади 90 кв.м. В результате пожара пострадавших нет, всего было эвакуировано 8 человек.

На тушение было задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники Республиканской пожарной охраны. Причина, виновные и ущерб устанавливаются.

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