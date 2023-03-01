Власти Якутии подписали распоряжение о комплексном развитии 17 квартала в Якутске

Фото: Республиканское ипотечное агентство

28 февраля в правительстве Якутии подписали распоряжение о комплексном развитии территории жилой застройки кварталов 2а, 2б, 2г. 4а, 4б, 4в и 17 (в целом известных как «17 квартал») в Якутске.

Уполномоченным застройщиком назначено АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство», сообщает пресс-служба агентства.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории — 10 лет со дня его принятия. Таким образом, к 2033 году здесь должны появиться 50 многоквартирных домов высотой от 6 до 12 этажей, детский сад на 240 мест с допгруппами, две школы по 550 мест и многофункциональный спортивный зал.

Отмечается, что возведение школ, детсада и спорткомплекса начнется уже в этом году. Ответственной за строительство соцобъектов назначена Служба госзаказчика Якутии.

Новый микрорайон получит название «Спортивный». Площадь территории составляет 53,16 га. Сейчас на ней расположен 161 многоквартирный жилой дом, подлежащий расселению и сносу. Из них 155 домов признаны аварийными. Общая площадь расселения составляет более 90 тыс. кв. м.

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