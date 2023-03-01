Мэр Якутска Евгений Григорьев прокомментировал поправки в закон о розничной продаже алкоголя

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев высказался о поправках в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, поправки устанавливают минимальную площадь предприятий общепита, реализующих алкогольную продукцию, в 75 квадратных метров. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

По словам мэра, это позволит поставить вне закона деятельность около 60 «наливаек» и «лже-кафе» в Якутске, зачастую расположенных вблизи жилых домов и социальных объектов.

«Хочу поблагодарить за поддержку в продвижении этой инициативы тысячи жителей города, которые высказались за дополнительные ограничения против алкоголизации, а также депутатов Госсобрания, представителей общественности», — написал Евгений Григорьев.

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