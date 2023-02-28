Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект для помощи гражданам с низкими доходами

Депутат Госсобрания Ил Тумэн Вера Никифорова

Как рассказала депутат Госсобрания Ил Тумэн Вера Никифорова, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» внесла законопроект, благодаря которому граждане с низкими доходами смогут приобретать товары первой необходимости, продовольствие, лекарства, медицинские изделия.

У многих людей ухудшилось материальное положение, из-за чего некоторые из них не способны самостоятельно решить свои финансовые проблемы. В этой ситуации государство должно поддерживать граждан, предоставляя им финансовую возможность на покупку товаров первой необходимости: продовольствие, лекарства и медицинские изделия.

Как отмечает Никифорова, в рамках законопроекта предлагается ежемесячно перечислять средства в размере одного регионального прожиточного минимума на карту «Помощь».

Граждане смогут тратить эти деньги на товары первой необходимости, продовольствие, лекарства, медицинские изделия. Перечень товаров предлагается установить правительству России.

Средства партия предлагает выделять одиноко проживающему гражданину или каждому члену семьи, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Адресная помощь должна предоставляться по заявлению граждан.

Для участвующих в программе юридических лиц и ИП предусмотрен механизм компенсации выпадающих доходов. Партия считает, что компенсацию нужно платить из бюджета. Для получения средств представители бизнеса должны заключать специальный договор с региональными властями.

Средства на программу «Помощь» предлагается выделять регионам в виде субсидий из федерального бюджета. Отмечается, что законопроект по данному вопросу уже направлен в правительство России.

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