В Якутии 1 марта проверят систему оповещения

Фото: Госкомобеспечения Якутии

В Якутии 1 марта начнется проверка системы оповещения. Ее проводят во всех российских городах.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в 10:40 по местному времени. Помимо звукового оповещения будет запущен специальный эфир на телевидении и радио.

В момент подачи сигнала никаких действий от населения не требуется. Тревога будет плановой, ее целью является проверка работоспособности самой системы.

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