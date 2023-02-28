Поправки в закон поставят 60 «наливаек» в Якутске вне закона

Фото: мэрия Якутска

Депутаты Ил Тумэн единогласно приняли поправки в закон об ограничениях розничной торговли алкоголем. Согласно новым требованиям, точки, претендующие на продажу спиртного, должны иметь не меньше 75 квадратов площади. По мнению главы Якутска Евгения Григорьева, это поможет закрыть около 60 «наливаек» и «лже-кафе».

«Хочу поблагодарить за поддержку в продвижении этой инициативы тысячи жителей города, которые высказались за дополнительные ограничения против алкоголизации, а также депутатов Госсобрания, представителей общественности», – отметил Григорьев.

Отметим, что закон прошел без поправок. Он вступит в силу с 1 сентября этого года.

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