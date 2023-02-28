В Якутии посадили черных риэлторов, укравших у жителей 8 квартир и дачу

Фото: МВД Якутии

В Якутии суд вынес приговор двум черным риэлторам, которые увели у жителей 9 объектов недвижимости. Они проворачивали аферы с 2014 по 2020 год, подделывая документы и доверенности. Полученные квартиры они быстро продавали, пока их не успевали хватиться настоящие владельцы.

Первую аферу организатор схемы – 40-летний уроженец Мирного, – провернул с квартирой одинокого якутянина без родственников. Он регулярно встречался с ним на улице, а когда тот перестал появляться – аферист предположил, что мужчина умер.

Его догадки вскоре подтвердились, квартира оказалась пуста. Мошенник изготовил поддельную доверенность от имени умершего на свое имя, и зарегистрировал квартиру на знакомых, которые вообще не были в курсе событий. Жилье он позже продал бывшей сожительнице покойного за 800 тысяч рублей.

Похожим образом он вместе со своим подельником завладел еще семью квартирами и дачным участком. Во всех случаях недвижимость вскоре продавалась, причем аферисты даже не гнушались делать в квартирах предпродажный ремонт. В общей сложности они наварились больше чем на 8 миллионов рублей.

Черных риэлторов в итоге поймали и судили по статьям о мошенничестве и отмывании нелегально полученного жилья. Организатора отправили в колонию на 12,5 лет, его подельник получил 6 лет. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с мужчин ущерба.

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