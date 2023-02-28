В Якутске после жалоб жителей нарисуют «зебру» на опасном перекрестке

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Власти Якутска по обращениям жителей создадут пешеходный переход на перекрестке улиц Пушкина и Шавкунова. Несмотря на то, что там сейчас перехода нет, якутяне регулярно перебегают дорогу именно в этом месте. Неподалеку находится школа №7, поэтому многие из пешеходов – дети.

Жители подали жалобу на «Госуслугах», которую зафиксировали в ЦУР. Ведомство, в свою очередь, обратилось в департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры. После рассмотрения профильной комиссии было решено организовать на перекрестке официальное пешеходное движение.

«Нерегулируемый пешеходный переход на месте установившегося пешеходного потока будет установлен до 30 июня», - сообщили в мэрии.

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