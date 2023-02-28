В Якутске пройдет республиканский чемпионат по бодибилдингу «Гран-при Саха»

Фото: Федерация бодибилдинга Якутии

В Якутске 2 марта состоится чемпионат Якутии по бодибилдингу «Гран-при Саха» в КЦ «Сергеляхские огни», сообщает Федерация бодибилдинга республики.

Спортсмены будут состязаться в 4 категориях: мужской бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини, фит-модель.

«Оценить старания якутских качков приедут почетные гости генеральный секретарь Федерации бодибилдинга России Наталья Михайлова, судья международной категории из Санкт-Петербурга Александр Назаренко и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаил Кокляев», — говорится в сообщении.

Также гости проведут семинар для судей, тренеров и спортсменов.

Чемпионат начнется в 18.00, цена билетов 300-1500 рублей.

Фото: Федерация бодибилдинга Якутии

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