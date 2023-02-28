Сноубордист Илья Соколов принес первую медаль Якутии на II зимних МСИ «Дети Азии»

Фото: t.me/ski_aldan
28 февраля сборная команда Якутии завоевала свою первую медаль на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» в Кузбассе, сообщает оргкомитет Игр.
Бронзовую медаль в дисциплине «Сноуборд» получил Илья Соколов, спортсмен Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту.
Фото: t.me/ski_aldan
Его поздравил в своем официальном телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
«От всей души поздравляю Илью и желаю нашей сборной еще много ярких побед! Якутия гордится!», — написал глава.
Фото: t.me/ski_aldan
Напомним, II зимние Международных спортивных играх «Дети Азии» проходят с 23 февраля по 5 марта сразу в четырех городах городах Кузбасса. В соревнованиях по 10 видам спорта примут участие 12 стран, а также восемь команд из регионов России, всего более 1000 спортсменов и тренеров. 25 февраля состоялась торжественная церемония открытия Игр, а президент России Владимир Путин назвал «Дети Азии» одним из самых успешных проектов в сфере спорта.
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