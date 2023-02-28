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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 6:18

Следком возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика в больнице Якутии после ушиба на тренировке

Следователи начали проверку обстоятельств смерти девятилетнего Арсения
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика в больнице Нерюнгри через несколько дней после получения травмы на тренировке.

Об этом «КП — Якутия» сообщили в Нерюнгринской центральной районной больнице, куда мы направляли запрос.

«Родители ребенка согласия на разглашение информации, составляющей врачебную тайну, не давали. В настоящее время Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия», — прокомментировали в медучреждении.

Напомним, ранее в редакцию обратились родители погибшего мальчика Арсения Ганжа. По их мнению, их сын умер из-за недолжного оказания медицинской помощи.

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