Росгвардия предупреждает якутян об изменениях в законодательстве об оружии

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

В Федеральном законе «Об оружии» уточнены определения нарезного и гладкоствольного оружия и устранены ранее неясные моменты, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Якутии.

До реформы оружие относилось к гладкоствольному или нарезному в зависимости от наличия нарезов в стволе.

«Но существовал пробел — оружие с частичной нарезкой относилось к гладкоствольному. Теперь такое оружие тоже будет считаться нарезным и требовать отдельного разрешения после 5 лет стажа владения гладкоствольным», — говорится в сообщении.

Добавлен запрет на самостоятельную переделку ударного и спускового механизмов. Переделкой оружия имеют право заниматься только специалисты.

Также оружие признано источником повышенной опасности. В случае причинения ущерба владелец оружия будет отвечать вне зависимости от наличия вины.

Возраст получения оружия на общих основаниях повышен с 18 до 21 года, за исключением граждан, отслуживших срочную службу. Введена обязанность сообщать Росгвардии о хранении, приобретении, продаже списанного оружия. Увеличен размер штрафов и перечень правонарушений, за которые предусмотрено изъятие оружия.

Лицам, ранее судимым за тяжкие преступления, будет отказано в выдаче разрешения. Раньше это касалось только тяжких преступлений с применением оружия. Полный запрет на владение оружием введен и для лиц, имеющих две и более судимости любой тяжести.

Оружие могут изъять за отказ от прохождения медосвидетельствования, если владельца заподозрят в алкогольном или наркотическом опьянении. А владельцы, потерявшие или иным образом утратившие оружие, обязаны сообщить об этом органам Росгвардии в тот же день.

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