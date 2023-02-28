Народные депутаты Якутии дали согласие на назначение Георгия Степанова зампредом правительства республики

Фото: Василий КОНОНОВ

28 февраля парламентарии Якутии дали согласие главе Якутии Айсену Николаеву на назначение Георгия Степанова на должность заместителя председателя правительства Якутии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Кандидатуру Степанова поддержали 52 народных депутата республики.

Глава Якутии Айсен Николаев накануне отметил, что в регионе усиливают социальный блок правительства, который объединил не только социальную защиту, пенсионное обеспечение, но и труд, занятость, предпринимательство и работу ЗАГСа.

Представляя кандидатуру нового зампреда, руководитель АГиП Георгий Михайлов подчеркнул, что Георгий Степанов с 1997 года прошел путь от главного специалиста до управляющего Отделением Пенсионного фонда России по республике.

После обсуждения кандидатуры парламентарии по итогам тайного голосования поддержали кандидатуру Георгия Степанова и дали согласие на его назначение заместителем председателя правительства региона. В ближайшее время Глава республики Айсен Николаев подпишет соответствующий указ о назначении на должность.

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