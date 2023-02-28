В Якутии отрядам юнармейцев присвоят имена героев спецоперации

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Имена павших героев в ходе специальной военной операции сержанта полиции Александра Гундарева и военнослужащего Егора Татаринова 27 февраля присвоены отрядам юнармейцев Якутской кадетской школы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Это первые юнармейские отряды в Якутии, которые удостоились чести носить имена героев СВО.

Сотрудник ОМОН «Бизон» Росгвардии Александр Гундарев и выпускник Якутской кадетской школы военнослужащий Егор Татаринов за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции награждены посмертно орденами Мужества.

Инициатива присвоение имен участников спецоперации предложено Главным штабом ЮНАРМИИ в целях увековечивания имен героев спецоперации, вовлечения молодежи к изучении истории страны, воспитания мужества и отваги.

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