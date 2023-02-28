Отключения света, горячей и холодной воды в Якутске на 20 февраля

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Во вторник, 28 февраля, в Якутске временно прервется подача электричества и воды в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- холодной воды:

09.30-13.00 - ул. Курнатовского 1/1,1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская 21/1.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00-17.00 - ул. Просторная 15-32/1, пер. Просторный 16/5-22, ул. Короленко 25/1-46, ул. Шавкунова 72-82, ул. Кухтина 38, ул. Автодорожная 36/9-38/24, пос. Спутник 2 2/6-14, пер. Березовый 1, ул. Космонавтов 9-15, ул. Пионерская 32-36/1, Х-Юряхское шоссе 35, ул. Пилотов 58;

09.30-11.30 - ул. К. Валюжанич 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, ул. Дружбы Народов, ул. Октябрьская;

14.00-17.00 - мкр. Стерх, ул. И. Крафта, ул. Старопокровский тр. 9 км., кв. Бердигестяхский, СОТ Росинка, Овощеводческая, СОТ Птицевод, СОТ Березка, Ермолаева, КИЗ Батагайский;

09.30-12.00 – ул. Кржижановского с 4 по 8/11, 28,82,114,35/1, ул. Челюскина 53/13,53/10, ул. Очиченко 4 по 40;

09.00-13.00 – ул. Челюскина 2/1;

09.30-15.00 - 50 лет Советской Армии 31-122/1, ул. Бабушкина частично, Р.Зорге 1-15/2, ул. Беренга 44, 45, 49, 51/2, ул. Речников 36в, Усть Мархинка, СОТ Прибрежный частично;

09.00-11.00 – ул. Маяковского 77/1, ул. Лермонтова 136,136/2,115.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Дружбы народов 1, 1/1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/.

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